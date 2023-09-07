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«إكسترا نيوز»: جلسة الشباب بالحوار الوطني شهدت حديث 69 طالبا

كتب:

محمد عزالدين
06:29 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
عوض الغنام

عوض الغنام

كشف عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» في الحوار الوطني، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني، قائلا إن الجلسة الأولى المخصصة للشباب تأخرت لفترة طويلة من الزمن، حتى أن الجلسة الثانية بدأت منذ دقائق، وهناك ازدحام شديد من الشباب والطلاب، الذين جاؤوا من كل الجامعات المصرية.

الجلسة الأولى شهدت حديث 69 شابا

وأضاف «الغنام»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الجلسة الأولى شهدت حديث 69 شابا وطالبا، وهذا الرقم الأضخم للمداخلات التي جرت منذ انطلاق الحوار الوطني حتى الآن، كل فرد له رأي وأطروحات في القضية المطروحة.

مصير مشروعات التخرج

وأشار إلى أن الطلاب في الكليات العملية، تحدثوا عن مصير مشروعات التخرج الخاصة بهم، الذين أشاروا إلى أنها تذهب أدراج الرياح، وطالبوا من خلال الحوار الوطني بأن يكون هناك رعاية كبيرة، بما في ذلك المواد الخام التي تدخل في مشروعاتهم بحيث تكون مخفضة، وضرورة إدخال رجال الأعمال على الخط لكي يرعون مثل هذه المشروعات.

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