عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: ناقشنا تعديل اللائحة الطلابية بالجامعات

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه حضر جلسة كاملة للقاء الشباب في الحوار الوطني، وكان حريصا على الحضور لهذه الجلسة واصفا إياها بالممتعة، خاصة أن الشباب تحدث بشكل موضوعي، مبديا سعادته بتنوع الحضور، ولا سيما حضور قيادات من اتحادات الطلاب وبعض المشرفين والمسؤولين عن الجامعات المصرية.

المناقشات في الحوار الوطني

أضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن النقاش في الحوار الوطني كان يتركز حول عدد من القضايا، وكان من أهمها تعديل اللائحة الطلابية بالنسبة للجامعات، وأن يكون هناك توعية سياسية داخل الجامعة، والبعض طالب بأن يكون هناك عمل حزبي داخل الجامعة، وهذا المقترح لم يكن هناك قبول له.

تمثيل الشباب في البرلمان

وأشار إلى أن البعض تساءل عن الشباب وتمثيلهم، وكان هناك ردود حول ذلك، بأن الشباب يحظى بدعم من قيادة الدولة، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر الرؤساء دعما لقضايا الشباب، خاصة أن هناك تمثيلاً جيداً لهم في مجلس النواب، ونزول سن الشباب إلى 25 سنة، والدستور نص بأن 25% من مقاعد المجالس الشعبية المحلية من سن 21 إلى 35 سنة.