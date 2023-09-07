وظائف شاغرة من وزارة الشباب والرياضة.. الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لتدريب الشباب، عن وظائف شاغرة في شركة «بنده» العالمية لتجارة التجزئة إذ تطلب للتعيين شباب وخريجين في عدد من التخصصات.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل وظائف أعلنت عنها وزارة الشباب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأبرز التخصصات المطلوبة.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

1. منسق ممرات.

2. فني تبريد.

3. شيفات جزارة.

4. شيفات مخبوزات.

5. شيفات أسماك.

6. موظف أمن / مراقب كاميرات.

أماكن العمل: العبور - الرحاب - مدينة نصر - أكتوبر.

شروط التقديم على الوظائف

ويوجد عدد من الشروط التي يجب توافرها للتقديم على الوظائف وهي كما يلي:

مؤهل متوسط.

خبرة سنة أو أكثر في نفس الوظيفة.

موقف واضح من الجيش.

المميزات والحقوق.

راتب مجزي + حافز كل 3 أشهر.

مواصلات.

خصومات على المنتجات.

مكافأة نهاية الخدمة.

ساعات العمل= 8 ساعات + ساعة راحة.

ورديتان من الساعة 8 صباحا و4 مساء.

يوم إجازة أسبوعيا.

تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص عائلي.

تأمين على الحياة.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية من خلال الضغط هنا.