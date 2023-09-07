تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ30

يستدل الستار غدًا على الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، حيث يقام حفل ختام المهرجان في تمام الساعة الثامنة مساء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب من ضيوف المهرجان، وتنقل قناة الحياة فعاليات الحفل.

حفل ختام وتوزيع جوائز المهرجان الدولي للمسرح

ومن المقرر أن تقدم النجمة نورهان حفل ختام وتوزيع جوائز المهرجان لهذا العام، وسيكون مفاجأة الحفل النجم الكبير محمود حميدة، الذي يُقدم عرضا قصيرا مدته 7 دقائق، عن التجريب في المسرح، وأهمية التجريب في تقدم التجربة الإنسانية بشكل عام، وجاء اختيار حميدة باعتباره ابنًا من أبناء المسرح المصري، وواحد من أبرز نجوم الفن المصري في العقود الأخيرة، الذي رحب بالمشاركة في ختام التجريبي تقديرا لقيمته الكبيرة بين المهرجانات المسرحية العالمية.

ويشارك في عرض الختام الفنانون تامر ضيائي وسارة عادل وضياء الدين زكريا، بمشاركة رقصات من تصميم سالي أحمد، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك رضا صلاح، إضاءة ياسر شعلان، أزياء مروة عودة، مادة فيلمية روماني خيري، إيقاعات لفرقة أوسكاريزما بمشاركة عازف الإيقاع أحمد رزة، مساعدو الإخراج محمود طنطاوي ورينا أندراوس وفتحي إسماعيل ومريم عبد الشهيد وميسون حسين وسامي سلامة، فكرة وإخراج هاني عفيفي.

كلمة وزيرة الثقافة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

ويلي عرض الافتتاح، كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ثم كلمة رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدكتور سامح مهران، ثم عرض فيلم قصير عن فعاليات الدورة الثلاثين للمهرجان، ثم توصيات لجنة التحكيم وإعلان الجوائز، حيث تقوم وزيرة الثقافة ورئيس المهرجان بتسليم الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين.