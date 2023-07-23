رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محمود حميدة يكشف تفاصيل فيلمه الجديد عن واحة سيوة

كتب:

بسمة شطا
01:24 م | الأحد 23 يوليو 2023
محمود حميدة

محمود حميدة

كشف الفنان محمود حميدة، تفاصيل استعداده لتقديم فيلم جديد عن واحة سيوة، وقال إن هذا العمل سيكون عبارة عن فيلم تسجيلي يحكي عن الواحة بكل تفاصيلها ومعالمها الخاصة، ويتضمن تفاصيل عن حياة أهلها والعادات والتقاليد الخاصة بهم وكيف يعيشون، وأهم المميزات الموجودة هناك.

محمود حميدة يتحدث عن فيلمه عن واحة سيوة

وتابع الفنان محمود حميدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنه فكر في تقديم هذا العمل لكي يعرف الجمهور مدى أهمية وجمال هذا المكان، لأنه مميز للغاية ويستحق أن يعرفه الجميع ويذهبون إليه للاستمتاع.

وأضاف «حميدة»، أنه يمتلك منزلا في واحة سيوة، ويقضي دائما عطلته الخاصة فيه، ليستمتع بالأجواء الهادئة والمناظر الطبيعية.

محمود حميدة يشارك في فيلم «مطرح مطروح»

وشتهد السينمات عرض فيلم محمود حميدة الجديد «مطرح مطروح»، الذي يشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم شيماء سيف وكريم عفيفي وليلي أحمد زاهر.

اقرأ المزيد:

محمود حميدة يشهد العرض الخاص لفيلمه الجديد «مطرح مطروح» الثلاثاء المقبل

محمود حميدة يحتفل بانطلاق فيلم «مطرح مطروح» بإحدى سينمات أكتوبر اليوم

محمود حميدة: أصيبت بضربتين شمس بسبب تصوير فيلم مطرح مطروح

عارفة عبد الرسول تتذكر موقفا مع محمود حميدة: «كنت موظفة ومرتبي على قدي»
بقلم بسمة شطا