محمود حميدة يكشف تفاصيل فيلمه الجديد عن واحة سيوة

كشف الفنان محمود حميدة، تفاصيل استعداده لتقديم فيلم جديد عن واحة سيوة، وقال إن هذا العمل سيكون عبارة عن فيلم تسجيلي يحكي عن الواحة بكل تفاصيلها ومعالمها الخاصة، ويتضمن تفاصيل عن حياة أهلها والعادات والتقاليد الخاصة بهم وكيف يعيشون، وأهم المميزات الموجودة هناك.

محمود حميدة يتحدث عن فيلمه عن واحة سيوة

وتابع الفنان محمود حميدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنه فكر في تقديم هذا العمل لكي يعرف الجمهور مدى أهمية وجمال هذا المكان، لأنه مميز للغاية ويستحق أن يعرفه الجميع ويذهبون إليه للاستمتاع.

وأضاف «حميدة»، أنه يمتلك منزلا في واحة سيوة، ويقضي دائما عطلته الخاصة فيه، ليستمتع بالأجواء الهادئة والمناظر الطبيعية.

محمود حميدة يشارك في فيلم «مطرح مطروح»

وشتهد السينمات عرض فيلم محمود حميدة الجديد «مطرح مطروح»، الذي يشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم شيماء سيف وكريم عفيفي وليلي أحمد زاهر.