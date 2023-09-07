التعليم: تسكين المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم مع بداية العام الدارسي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك العديد من الإجراءات لسد العجز في المعلمين، ومنها تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة «30 ألف معلم»، والتي أوشكت على الانتهاء وجاري العمل على ضوابط التعيين، مشيرًا إلى أنه سيتم تسكين المعلمين بداية من العام الدراسي الجديد.

سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه بمديري المديريات استعدادا للعام الدراسي 2023/2024 أنه يتم أيضا سد عجز المعلمين من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال خريجي الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصة وفقا للضوابط المحددة.

تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية

وشدد الوزير على تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية.

وأشار إلى توظيف القنوات التعليمية مدرستنا «1، 2، 3» في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوي العام، وذلك لجميع المواد الأساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، بالإضافة إلى الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة لكل مادة دراسية، لعرض المادة التعليمية مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، وذلك لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية، وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.