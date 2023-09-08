فوائد شرب القهوة بدون سكر على الجسم.. تحميك من الأمراض

تعد مادة الكافيين الموجودة في القهوة ذات آثار إيجابية تنعكس على الذاكرة وتقوي مداها، فمن يشربها أقل عرضة للتدهور المعرفي ومشاكل الذاكرة، مقارنة بهؤلاء الأشخاص الذين لا يشربون القهوة بصفة دورية وبشكل يومي، كما أنها تساعد على تحفيز ضربات القلب والحفاظ عليها، إلى جانب الحفاظ على أداء الدورة الدموية، الذي يؤثر بدوره على صحة جسم الإنسان ويجعله قادرًا على أداء المهام بشكل جيد وإمداد الجسم بالطاقة.

يظهر تأثير الكافيين في مستويات الأنسولين، التي تلعب دورًا مباشرًا في مستوى السكر في الدم، من خلال جرعات الأنسولين الموجودة بالجسم، لأن كمية السكر المخزنة في الدم تعمل كطاقة وتجعل الجسم أكثر قدرة على التأقلم وكونه أكثر قدرة على التحكم في انفعالاته وتصرفاته، إذ يذهب البعض إلى تناول القهوة بدون سكر باعتبارها أكثر صحة.

فوائد القهوة بدون سكر

هناك العديد من الفوائد لتناول القهوة بدون سكر، إذ يشير أن الكافيين الموجود بها، يعزز عملية التمثيل الغذائي التي تمنع الدهون والكوليسترول من انسداد الشرايين، والتسبب في مشاكل أكثر خطورة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية، إلى جانب فعالية الكافيين في تعزيز الأداء البدني بحوالي 11-12%، وذلك نتيجة لزيادة مستويات الأدرينالين في الدم، ما يهيئ الجسم لمزيد من المجهود، كما يرتبط ارتفاع مستوى الأدرينالين أيضًا بتركيز أفضل.

تأثير القهوة

تعد القهوة واحدة من المشروبات المفضلة لدى غالبية الناس، على اختلاف أذواقهم فبعضهم يضيف لها المزيد من السكر، والبعض يشربونها إلى جانب وجبة الإفطار الرئيسية التي تكسب الجسم الطاقة التي تساعده على القيام بالكثير من الأنشطة، وقد يحبذ آخرون تناولها بدون سكر اعتقادا أنها أكثر فائدة، لذا يسألون عن ماذا يحدث لجسمك في حال تناولها بدون سكر الأمر الذي يجيب عنه طبيب ولمعرفة رأيه يمكن الضغط هـــــــــــــنا