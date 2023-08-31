نقيب الفلاحين: يمكن الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي في غضون 5 سنوات

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن مصر تستهلك سنويًا ما يزيد على 70 ألف طن من القهوة، وما يزيد على 90 ألف طن سنويًا من الشاي بما يستنزف الملايين من العملة الصعبة، لافتًا إلى أنه يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الشاي والقهوة في غضون 5 سنوات.

وأضاف «أبو صدام»، أنه يمكن زراعة الشاي في مصر في الأراضي الرملية بمحافظات الشرقية والإسماعيلية والمنيا وبني سويف والجيزة، وبعض المناطق الأخرى بعد تعديل حموضة التربة، باستخدام بعض الأحماض العضوية لأنّ معظم الأراضي المصرية قلوية، فضلا عن أن زراعة الشاي تحتاج لتربة حامضية.

زراعة شجيرات الشاي

وأكد أنّ شجيرات الشاي تعطي إنتاج عالي بعد ثلاث سنوات من زراعتها، إذ ينتج الفدان نحو طنين تقريبًا من الأوراق الجافة، بما يعني الاحتياج لزراعة 40 ألف فدان فقط من الشاي للاكتفاء الذاتي، وتظل شجيرات الشاي في الإنتاج لمدة 50 عاما.

مساحة حدائق المانجو بمصر تصل لنحو 320 ألف فدان

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أنّ شجيرة البن تزهر بعد 3 أو 4 سنوات، وتعطي محصول جيد بعد 5 سنوات من الزراعة في الأرض المستديمة، إذا توافرت لها الظروف المناخية الملائمة، مضيفًا أنّه يمكن استغلال حدائق المانجو لزراعة البن داخلها على طريقة الزراعة المزدوجة، دون الحاجة لتعديل المتاخ أو توفير أراضي جديدة لزراعتها وخاصة بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية، لأنهما من أنسب المحافظات لزراعة البن، إذ يمكن زراعة شجيرات البن من حيث المناخ المناسب، مؤكدًا أنّ مساحة حدائق المانجو بمصر تصل لنحو 320 ألف فدان تقريبا منهم 120 ألف فدان في محافظة الإسماعيلية وحدها.

وأكد أنّه مع التطور الزراعي الحديث لم يعد ثمة شي مستحيل حيث يمكن خلق مناخ مناسب داخل الصوب الزراعية وتحويل الأراضي الزراعية من قلوية إلى حمضية، فضلا عن الأحماض اللازمة.

كما يمكن الزراعة دون تربة بما يعرف بالزراعة المائيه، موضخًا أن شجرة البن تنتج في العام الأول نحو 5 كيلوجرامات من الحبوب وتعطي ذروة إنتاجها بعد 5 سنوات، ويستوعب الفدان الواحد نحو 170 شجيرة بن، إذ يمكن زراعة شجيرات البن في أي مكان بمصر بعد أقلمتها للمناخ المصري بالطرق العلمية الحديثة.