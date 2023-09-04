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أضرار استخدام بيكربونات الصوديوم في القهوة.. تزيد الوزن وتتعب العضلات

كتب:

تامر نادر
07:57 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
القهوة

القهوة

في الوقت الذي يفرح فيه رواد الكافيهات والمقاهي بكبر حجم الـ«وِش» في فنجان القهوة وزيادة كثافته، أوضح الدكتور رامي صلاح، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن ذلك ناتج عن استخدام بيكربونات الصوديوم في إعداد القهوة من خلال مزجها بالخليط.

أضرار استخدام بيكربونات الصوديوم في القهوة

وعلى الرغم من أن استخدام ببكربونات الصوديوم أثناء إعداد القهوة يزيد من كثافة الـ«وِش»، ويشعر الزبون معها بمذاق أجمل، إلا أنها عادة خاطئة تسبب بعض المشاكل الصحية.

وتتمثل أضرار استخدام بيكربونات الصوديوم في إعداد القهوة في تعزيز فرص زيادة الوزن، وتعب العضلات.. ولمعرفة المزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــــا

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بقلم تامر نادر

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