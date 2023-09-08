«جوجل» تستعد لإلغاء تطبيق شهير لمستخدمي أندرويد.. يتوقف في أكتوبر المقبل

أرسلت شركة «جوجل»، رسالة عاجلة لمستخدمي تطبيق شراء الأفلام الهوليودية والبرامج المميزة Google Play Movies & TV، تخبرهم فيها أنّ التطبيق لن يكون متاحًا على نظام أندرويد بدءًا من 5 أكتوبر المقبل.

المستخدمون سيتمكنوا من شراء الأفلام عبر تطبيق آخر

وبحسب «سكاي نيوز»، فإن المستخدمين سيتمكنوا من شراء الأفلام أو استئجارها من خلال علامة التبويب «Shop» على أندرويد تي في، بينما يتوفر المحتوى أيضًا من خلال YouTube وGoogle TV.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن العديد من العملاء لن يلاحظوا الفرق، خاصة إذا كانوا يمتلكون أدوات Google TV أحدث مثل Chromecast، وهو محول وسائط يسمح للمستخدمين بتشغيل محتويات، مثل مقاطع الفيديو والموسيقى، على تلفزيون رقمي.

حزن المستخدمين بسبب قرار جوجل

وتفاجئ عدد كبير من مستخدمي تطبيق جوجل، بالقرار، وأعربوا عن حزنهم العميق لإلغائه بسبب اعتمادهم عليهم، بينما أكد أخرون أن التطبيق لم يكن ذات أهمية لهم وأن جوجل قررت إيقافه لأنها لم تتمكن من إقناع أي شخص بمشاهدة المحتوى الذي يعرضه.