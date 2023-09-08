حظك اليوم برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي.. عليك استغلال الفرصة

الإخلاص والأمانة والدقة في العمل صفات يحملها مولود برج الثور، ورغم هذا قد لا يُعجب من يتعامل معه أنه شخصية عنيدة للغاية حيث أن الأمر قد يصل لحد مبالغ فيه وأن ما يشفع له عند المقربين سواء الأهل والأصدقاء وحتى الشريك أنه يكره الظلم ويرغب في تحقيق العدالة دائما ويسعى لذلك.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

حركة الكواكب جميعها في صالحك مولود برج الثور ولهذا ينصحك خبراء الفلك بأن تتعامل مع ضغط العمل بعناية للسرعة فى الانتهاء من بعض المهام الجديدة، وأنه يجب عليك المحاولة واستغلال الفرصة لتحقيق التقدم المهنى خلال الفترات المقبلة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

على عكس الجانب العملي، احذر مولود برج الثور في علاقتك العاطفية إذا كنت مرتبطا بأنه قد لا تسير بعض شؤون الحب بسلاسة اليوم السبت، لكن لن تواجه أى مشكلات فى العلاقات الأخرى فى حياتك، أيضًا حاول ألا تدخل فى جدال أو معارك تسبب توتر العلاقة.