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حظك اليوم برج الثور الخميس 7-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
01:04 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
برج الثور

برج الثور

يتميز مواليد برج الثور بالتمرد وهو من الأبراج العنيدة التي يصعب التعامل معها ومع ذلك فهو يتميز  بالثقة بالنفس ولديه قدرة  على مواجهة التحديات  المختلفة فى شؤون حياته.

كما يتميز مولود برج الثور بالقدرة على  تحمل أي مسؤولية، ولا يتراجع عن   قراراته وهو شديد الحب والوفاء لمن يحب والمقربين منه

وتوضح "الوطن" فى السطور التالية حظك اليوم برج الثور الخميس 7-9-2023 على الصعيد المهني والعاطفي بمعرفة وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك.

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

عليك بذل  قصارى جهدك فى أداء عملك على أكمل وجه، ومراعاة مصالح الآخرين والأطراف المحيطة بك إلى جانب مصلحتك الشخصية.

كما عليك أن تهتم بتناول المياه والتغذية السليمة للحفاظ على صحتك لأداء عملك بأحسن صورة وبكامل طاقتك.

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

عليك محاولة إعادة  صياغة العلاقة القديمة وإصلاحها مع شريك حياتك مرة أخرى، خاصة بعد إصابتك ببعض الشكوك فى الأيام الماضية حول وضعك وعلاقتك الخاصة به نتيجة الغيرة الزائدة.

كما عليك أن تتخلص من كل المشاكل والأزمات القديمة بينكما.

 

 

 

 

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