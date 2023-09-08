هل يشعر الميت بمن يزور قبره ويسلم عليه؟.. أزهري يجيب

قال عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة، والعضو الأسبق للجنة الفتوى، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المسلم إذا مات لا يفصله الموت عن الأحياء، وأن الأموات ينتفعون بأي خير يقوم به الأحياء لأجلهم، كالدعاء أو زيارة قبره بعد موته، والتصدق على روحه وغيره.

إلقاء التحية على القبور

وأكد العضو الأسبق للجنة الفتوى أن زيارة القبور يشعر بها الموتى، كما أكد أنه من المهم إلقاء السلام عند زيارة القبر، والمتوفى يرد السلام على الزائرين، مشيرًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: « ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلاً رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام».

شعر المُتوفّى بمن يزور قبره ورد التحية

وأوضح عطية لاشين، أهمية زيارة المتوفى وإلقاء السلام عليه، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بهذا الأمر، مشيرا لما ورد عن أبي هريرة رضى الله عنه: «إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر على القبور سلم عليهم قائلا ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون))».

ولفت إلى أن زيارة القبور من الأمور المستحبة، وهي تُدخل إحساس الفرح على المُتوفّى، وكل دعاء يدعوه الزائر أو قرآن يقرأه، يشعر به المُتوفّى.