امين فلاحين بـ«حماة الوطن»: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

قال العمدة بهاء عطا سليم، أمين أمانة الفلاحين المركزية بحزب حماة الوطن، أنه بالتزامن مع احتفالات عيد الفلاح المصري الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، نعلن تأييدنا ودعمنا لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، فهو واجب وطني لكل الفلاحين على أرض مصر الطيبة من جنوبها إلى شمالها والشرق والغرب لعدة اعتبارات قام بها من أجل النهوض بالفلاح المصري، ومن أهمها أن الزراعة قضية أمن قومي لمصر.

تحقيق الأمن الغذائي

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى أولية للمشروعات الزراعية الكبرى والاهتمام بتنمية الريف المصري، حيث أن الفلاحين يمثلون الجزء الأكبر من تعداد سكان مصر، ولهم دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

القطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي

وأوضح أنه في عهد الرئيس السيسي قامت العديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائي منها مشروع الريف المصري الذي يهدف إلى استصلاح مليون ونصف فدان، وهو جزء من المشروعات القومية التي تساهم في زيادة البقعة الزراعية، ومشروع توشكى الخير يستهدف استزراع 600000 فدان، بالمشاركة مع القطاع الخاص وهو يعكس رؤية الحكومة المصرية في تحقيق طفرة تنموية في القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية.

وأشار أمين فلاحين إلى أن القيادة السياسية لم تغفل مشروعات تطوير البنية التحتية الخاصة بالمناطق الزراعية، من طرق وكباري لتسهيل حركة التجارة الزراعية بين المحافظات، مما عاد بالأثر الكبير على تسهيل نقل المنتجات الزراعية من أماكن الزراعة إلى مناطق الاستهلاك مع توفير المنتجات للأسواق المصرية والتصدير إلى الخارج.

وضع تشريعات دستورية لحماية حقوق الفلاحين وتمثيلهم في المجالس

وأكد العمدة بهاء سليم أن القيادة السياسية حريصة على وضع تشريعات دستورية لحماية حقوق الفلاحين وتمثيلهم في المجالس النيابية، طبقا للمادة 29 من الدستور تقديرا بدور الفلاح في التنمية، وجهودهم المتواصلة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، لذا أدعو كل فلاحي مصر للمشاركة والتأييد لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، حفاظا على ما تحقق من إنجازات في المجال الزراعي وتنميته في تعظيم الاقتصاد القومي.