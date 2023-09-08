«إكسترا نيوز»: سفير الهند تحدث عن ترقب بلاده لمشاركة السيسي في قمة العشرين

قالت إنجي طاهر، موفدة «إكسترا نيوز» من نيودلهي، إنه جرى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل رئيس الوزراء الهندي لحضور قمة العشرين في أثناء الزيارة الأخيرة له في مصر، كضيف شرف رئيسي لهذه القمة.

التطرق لعدد من الملفات

وأضافت أن السفير الهندي لدى القاهرة له تصريحات بخصوص أهمية وترقب الهند لمشاركة الرئيس السيسي، الذي سيتطرق لعدد من الملفات، ويعقد عددا من الاجتماعات الثنائية والمباحثات الثنائية مع الأطراف الحاضرة لاجتماعات قمة العشرين.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي لا يفوت أي فرصة للحديث عن قضايا القارة الأفريقية، وما تحتاجه القارة الأفريقية، وربما هذا يأتي بالتماشي مع الملفات التي جرى إعلانها في الأجندة لهذا القمة التي ستناقش التنمية المستدامة والتدابير لنشر النمو الاقتصادي بشكل أكثر توازناً وعدلا بين الدول المتقدمة والدول النامية.

نقاط خلاف في القمة

وأوضحت أن هناك نقاطا ستثير خلافا في هذه القمة لأن هناك تباينا في وجهات النظر بين أعضاء مجموعة العشرين من القادرة، وربما أبرز هذه الملفات سيكون الأزمة الروسية الأوكرانية التي بالفعل أثارت جدلا في القمة السابقة.