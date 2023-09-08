الرئيس السيسي يصل إلى الهند للمشاركة في فعاليات قمة العشرين كتب: شريف سليمان 03:04 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023 الرئيس السيسي وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند للمشاركة في فعاليات قمة العشرين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير الزراعة: الرئيس السيسي حريص على دعم الفلاح ورفع مستوى معيشته الرئاسة: السيسي سيعقد لقاءات ثنائية مع القادة على هامش «قمة العشرين» عاجل.. الرئيس السيسي يتجه إلى الهند اليوم للمشاركة في قمة مجموعة العشرين 5 مشاهد من صالون الأحزاب السياسية لدعم الرئيس السيسي بالشرقية (صور) خالد جلال: تكريمي من الرئيس السيسي أسعدني.. «مفيش وسام أكبر من كده» نائب: ملتقى الأحزاب بالشرقية شهد توافقا على تأييد ترشيح السيسي لفترة جديدة السيسي بقلم شريف سليمان