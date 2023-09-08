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الرئيس السيسي يصل إلى الهند للمشاركة في فعاليات قمة العشرين

كتب:

شريف سليمان
03:04 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند للمشاركة في فعاليات قمة العشرين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شريف سليمان