مهام صندوق «قادرون باختلاف».. منها توفير فرص عمل لذوي الهمم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لذوي الهمم، لتقديم كافة سبل الدعم والتنمية الاجتماعية، وتعزيز أوجه مشاركتهم في مختلف القطاعات، وهذا بالنظر لما يتمتعون به من قدرات ومواهب، منوها بدور صندوق «قادرون باختلاف» في تحقيق هذه الأهداف.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، مهام صندوق «قادرون باختلاف»، بحسب ما أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي في اجتماع مجلس إدارة الصندوق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

مهام صندوق «قادرون باختلاف»

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مهام صندوق «قادرون باختلاف» تتمثل في التالي:

- توفير منح دراسية بالمدارس والجامعات والمعاهد بالداخل والخارج.

- تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

- تغطية تكلفة الاتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها والمُساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

- دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الاعاقة والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.

- المساهمة في تشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

- تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وبرامج التدريب المهني لهم.

- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم.

- دعم تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم.

- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم.

- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.