«التضامن» تكشف أهداف «وحدة حماية الطفل».. دعم نفسي واجتماعي

«وحدة حماية الطفل» تعد أحد الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية، ضمن محور الرعاية الاجتماعية، أحد محاور عمل الوزارة، إذ تعمل هذه الوحدة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، بالإضافة إلى العمل على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أهداف وحدة حماية الطفل، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

ما هى أهداف وحدة حماية الطفل؟.. «التضامن» تجيب

- وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية «أسر بديلة».

- تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص وذلك من خلال:

1- تطوير وحدات دعم نفسي واجتماعي لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية.

2- تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتي إلكتروني وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم.

3- حصر مقدمي الخدمة والمتعاملين مع الأطفال لرصد الفجوات الموجودة داخل مؤسسات ودور الرعاية والعمل على دعمها.

4- وضع معايير لكفاءة الأخصائيين والمتعاملين مع الأطفال داخل المؤسسات تضمن تعزيز قدراتهم بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، قد وفرت «مراكز التوجيه النفسي»، وهو أحد أشكال تحقيق الرعاية الاجتماعية، التي تمثل محورًا من محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي.