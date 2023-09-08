رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عقوبات أوروبية على 6 أشخاص بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في القرم

كتب:

مريم جاد
06:42 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
مجلس الاتحاد الأوروبي

مجلس الاتحاد الأوروبي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مجلس الاتحاد الأوروبي، فرض اليوم الجمعة عقوبات إضافية على ستة أشخاص على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان ذات صلة بمعاملتهم لأعضاء من مجموعات عرقية في شبه جزيرة القرم.

حكم بالسجن على صحفي ينتمي إلى تتار القرم

وتشمل القائمة ممثلين من الادعاء العام وقضاة يعملون في محاكم أنشأتها روسيا في شبه جزيرة القرم، كان لهم دور في إصدار حكم بالسجن على صحفي ينتمي إلى تتار القرم.

جماعة شهود يهوه في شبه جزيرة القرم

ومن بين القائمة أيضًا، اثنان من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، إما أنهما شاركا في تعذيب الصحفي وإما في التحقيقات ضده هو وأعضاء من مجتمع تتار القرم، أو من جماعة شهود يهوه في شبه جزيرة القرم.

اقرأ المزيد:

ممثل الأمن الأوروبي يدعو مجلس خارجية الاتحاد لاجتماع استثنائي الجمعة

مجلس الدولة يعقد ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

مجلس العموم البريطاني يقرر تأجيل العمل بالخروج من الاتحاد الأوروبي

سفير الاتحاد الأوروبي: اجتماع مجلس الشراكة مع مصر الخميس ببروكسل

مجلس أوروبا يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة حال فشل بريكست

تضامنا مع فلسطين.. آلاف الأحذية أمام مقر مجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسل

مجلس التعاون يعقد ورشة عمل حول برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الابتكار
بقلم مريم جاد