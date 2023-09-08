عقوبات أوروبية على 6 أشخاص بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في القرم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مجلس الاتحاد الأوروبي، فرض اليوم الجمعة عقوبات إضافية على ستة أشخاص على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان ذات صلة بمعاملتهم لأعضاء من مجموعات عرقية في شبه جزيرة القرم.

حكم بالسجن على صحفي ينتمي إلى تتار القرم

وتشمل القائمة ممثلين من الادعاء العام وقضاة يعملون في محاكم أنشأتها روسيا في شبه جزيرة القرم، كان لهم دور في إصدار حكم بالسجن على صحفي ينتمي إلى تتار القرم.

جماعة شهود يهوه في شبه جزيرة القرم

ومن بين القائمة أيضًا، اثنان من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، إما أنهما شاركا في تعذيب الصحفي وإما في التحقيقات ضده هو وأعضاء من مجتمع تتار القرم، أو من جماعة شهود يهوه في شبه جزيرة القرم.