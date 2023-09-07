رئيس حزب الشعب الديمقراطي: السينما والمسرح هما قوتنا الناعمة ويجب دعمهما

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن السيادة الوطنية والهوية الوطنية والقوى الناعمة لمصر، في قلوب العالم العربي والإسلامي، من المحيط إلى الخليج، من خلال الأعمال الفنية للمصريين، سواء في السينما أو المسرح أو المسلسلات، مشيرا إلى أن تلك الأعمال فرضت العقل الجمعي المصري الذي شكل وجدان كل شعوب المنطقة.

اللهجة المصرية يفهمها الجميع

وأضاف رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن اللهجة المصرية يفهمها الجميع، نظرًا لأنها لهجة سهلة بدون أي جهود، كما أنها تجد قاسمًا مشتركًا لدى كل الشعوب.

نطالب الدولة المصرية بدعم السينمات

وتابع «يجب أن نطالب الدولة المصرية، بأن تقوم بدعم السينمات، ولا يجوز أبدًا أن ينحسر عدد السينمات لأي سبب من الأسباب، لأن السينما والمسرح هما قوتنا الناعمة بالإضافة الى الأعمال الدرامية التي انحصرت كثيرًا، كما أنه لابد من دعم الأعمال الدرامية».

واستكمل «طالبنا بعدم الاكتفاء فقط ببعض الأعمال القليلة سنويًا»، مشيرًا الى أن هناك أعمال تعزز من الوطنية والقوى الناعمة المصرية، ولكنها ليست كافية، كما أننا نريد دعم السينمات والمسارح ووضع خطط لإنشاء السينما والمسرح، فالسينما والمسرح أكبر داعمين للدولة المصرية.