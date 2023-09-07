هاني الناظر يكشف سر تطوعه لتقديم استشارات طبية مجانية: رد الجميل لبلدي (فيديو)

كشف الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، السبب وراء تقديم الاستشارات الطبية للمرضى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «بعتبر ده رد لجميل بلدي علىّ، وكمان الشعب المصري».

وتابع الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «أنا طول عمري مدارسي وجامعتي بمصر، ومعايا اثنين بكالوريوس، واثنين ماجستير، ورسالتين دكتوراة.. أنا اتصرف على كثيرا من هذا البلد، ووصلتني أنٍّي أكون رئيسا للمركز القومي للبحوث لمدة ثمان سنوات، وكذلك أستاذ ورئيس قسم الجلدية بالمركز».

هاني الناظر: بعمل ملايين الاستشارات من مصر ودول عربية

واستكمل: «أنا بحاول أرد جميل الدولة والشعب، التعليم اللب أنا اتعلمته في المدارس الحكومية.. الناس هى اللي بتدفع فيه الضرائب، بدأت بعشر استشارات ودلوقتي بعمل ملايين الاستشارات من مصر ودول عربية وأجنبية كثيرة».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.