مطاردة السجين الهارب.. مركبة مشبوهة في إنجلترا تستنفر الشرطة قرب المانش

أوضحت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشرطة البريطانية، استدعت اليوم الجمعة، خبراء المفرقعات من الجيش البريطاني لفحص مركبة مشبوهة عند محطة نفق المانش (تشانيل تانيل) في كِنت بجنوب شرق إنجلترا، ما أدى إلى تعطيل مزيد من الرحلات في ظل استمرار مطاردة سجين هارب.

المركبة المشبوهة مرتبطة بالبحث الجاري

وذكرت الشرطة أن المركبة المشبوهة مرتبطة بالبحث الجاري عن دانيال خليفة، الجندي السابق بالجيش المشتبه بارتكابه جرائم إرهاب، والذي فر من السجن يوم الأربعاء الماضي، وتجري أجهزة الأمن عمليات فحص مكثف في منافذ الخروج من بريطانيا، في إطار جهودها للعثور على السجين الهارب.

نقل السيارات والشاحنات التي ترغب في العبور إلى فرنسا

وتأجلت بالفعل رحلات في المحطة، التي يتم من خلالها نقل السيارات والشاحنات التي ترغب في العبور إلى فرنسا على متن القطارات، بسبب البحث عن «خليفة»، وقالت الشرطة، في بيان منفصل، إن تقاطعين على الطريق السريع المؤدي إلى المحطة أُغلقا نتيجة لعمليات الفحص المكثف.