مقتل 18 شخصا في هجوم لمسلحين على قرى شرق الكونغو الديمقراطية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، عن مسؤول محلي، بأن مسلحين هاجموا قرية في إقليم إيتوري الواقع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصًا وإصابة 12 آخرين.

عدد كبير من الجماعات المسلحة

وينتشر في المنطقة عدد كبير من الجماعات المسلحة واضطر الملايين إلى الفرار من منازلهم بسبب أعمال العنف.

المهاجمون أحرقوا 3 جثث

وقال الكولونيل جون سيرو سيمبا بونجا، وهو مسؤول بمنطقة إيرومو حيث وقع الهجوم، إن المهاجمين أحرقوا ثلاث جثث، لكنهم دفنوا 15 جثة أخرى.

وذكر كريستوف مونيانديرو منسق منظمة حقوق الإنسان الكونغولية في منطقة إيرومو أن الهجوم تسبب في نزوح الكثيرين مجددًا.