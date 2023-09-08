في الذكرى الأولى لرحيل إليزابيث.. الملك تشارلز يتعهد بخدمة مواطني بريطانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الملك البريطاني تشارلز، عبر اليوم الجمعة عن امتنانه للمواطنين لحبهم ودعمهم له، وتعهد بأن يكون في خدمة الجميع، وذلك في الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث واعتلائه العرش.

وتوفيت الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عامًا في الثامن من سبتمبر في قلعة بالمورال، مقرها الصيفي في اسكتلندا، بعد توليها العرش لمدة 70 عامًا.

صلاة خاصة تكريمًا لذكرى الملكة

وبعد رحيلها، خلفها ولي العهد تشارلز، وصار ملكًا للمملكة المتحدة، و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا، ويعتزم تشارلز قضاء اليوم مع زوجته كاميلا في هدوء بالمقر الملكي في أسكتلندا، ولن يكون هناك أي احتفال رسمي بذكرى اعتلائه العرش، لكنه وكاميلا سيحضران صلاة خاصة، تكريمًا لذكرى الملكة الراحلة في كنيسة كراثي كيرك القريبة من القلعة.

الذكرى السنوية الأولى لوفاة الملكة إليزابيث

ونشر قصر بكنجهام أيضًا صورة، من اختيار تشارلز، للملكة الراحلة كانت قد شوهدت من قبل فقط في أحد المعارض، وقال تشارلز في بيان «بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جلالتها واعتلائي العرش، نتذكر بمزيد من الحب حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه لكثير منا».

وتابع «إنني ممتن للغاية أيضا للحب والدعم الذي غُمرَت به زوجتي وأنا خلال هذا العام فيما نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم جميعا».