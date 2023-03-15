وزير الزراعة: لأول مرة يتم تدعيم منظومة الزراعات التعاقدية بالشكل المطلوب

قال السيد القصير وزير الزراعة، إنَّ الدولة سعت في تنويع مصادر المياه عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، مع الاتجاه الأمثل إلى استغلال المياه الجوفية، كاشفًا عن تكلفة مشروعات التوسع الأفقي وتحلية المياه وغيرها من المشروعات الكبرى والجهد المبذول بها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة مازالت خالدة في ذاكرة المصريين.

وأضاف القصير، في حديثه خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، أنَّه لتدعيم الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة وزيادة العائد منها، فقد تبنت الدولة المصرية مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة تمثل أهمها: في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، إذ أنَّه لأول مرة يتمّ تدعيم منظومة الزراعات التعاقدية بالشكل المطلوب (أسعار ضمان – إعلان الأسعار قبل الزراعة بوقت مبكر – الاستلام بوقت الحصاد بالأسعار المتداولة في حينه – دخول هيئة السلع التموينية كطرف متعاقد ومشتري).

وأوضح وزير الزراعة، أنَّ دخول هيئة السلع التموينية كطرف متعاقد ومشتري أعطى ثقة للمزارعين والمنتجين على التزام الدولة بتنفيذ الزراعة التعاقدية.