مطالب الفلاحين من الحكومة قبل عيد الفلاح الـ71.. بينها الزراعة التعاقدية

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، أن مصر تحتفل كل عام بذكرى عيد الفلاح يوم 9 سبتمبر وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 وتملك الفلاح أرضه من يد الإقطاعيين، لافتا إلى أن الاحتفال بمثابة تكريم للفلاح المصري لدوره العظيم في الإنتاج الزراعي، وتحفيزا للفلاحين لمواصلة العمل والانتاج.

قال أبو صدام في بيان له، إن الاحتفال بعيد الفلاح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح فعليا ولم يعد كلمات تهنئة فقط فتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة بضرورة دعم الفلاح وتحسين معيشته أصبحت واقع يعيشه كل الفلاحين.

وأكد نقيب الفلاحين، أن أهم 10 طلبات للفلاحين قبل 10 أيام عيد الفلاح رقم 71، هي رجوع الدورة الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتسريع الانتهاء من مشروع حياة كريمة، واستكمال مشروع تبطين الترع والسعي نحو خفض أسعار جميع المستلزمات الزراعية، وتوفيرها بالكميات اللازمة، وتوفير المياه اللازمة لزراعة أماكن الاستصلاح الحديثة، وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية، وتمثيل الفلاحين تمثيلا ملائما في كل المحافل التي تخصهم في المجالس النيابية والمحلية، وإقامة عيد الفلاح القومي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مزايا الفلاحين في عهد الرئيس السيسي

وأوضح أن المزايا التي حصل عليها الفلاحون في الفترة الأخيرة كانت وضع الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم وتدشين المشروعات القومية ومشروعات التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية والدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر والريف المصري، والسعي لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبة مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار.

وشدد على أن الدولة عمدت على تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح، كما أوقفت ضريبة الأطيان الزراعية منذ 6 سنوات، وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري لتخفيف الأعباء عن الفلاحين

تطوير القطاع الزراعي

ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن الدولة اتجهت لتطوير القطاع الزراعي ورقمنته من خلال نظام تكويد المحاصيل والحيازة المميكنة، وتسجيل المواشي، ودعم الفلاحين ماديا من خلال القروض الميسرة كقرض البتلو، وبدأت في تغيير نظم الزراعة والري إلى طرق حديثة مثل الزراعة داخل الصوب والري بالتنقيط والرش، فضلا عن آلاف المشاريع والمبادرات التي تهدف لتحسين معيشة الفلاح كانت مبادرة حياة كريمة هي الجائزة الكبرى لفلاحين مصر بتطوير مكان إقامتهم ومعيشتهم بالقرى المصرية.