مدير مهرجان المسرح العربي: لدينا قيادات واعية تؤمن بالجيل الجديد

عبَّر محمد عصمت، مدير المهرجان العربي للمسرح في الإسكندرية، عن سعادته بانطلاق الدورة الرابعة للمهرجان التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، مؤكداً أنه يشرف بأن يكون المدير للمهرجان للعام الثاني على التوالي.

وأضاف عصمت في كلمته خلال حفل افتتاح المهرجان مساء اليوم بمكتبة الإسكندرية، أن هذه الدورة مختلفة، حيث وجدوا خلالها دعما كبيرا لأن لدى المعهد قيادات واعية تؤمن بجيل جديد وتدفعه دائماً للأمام، لذا فأصبحت هذه الدورة مختلفة وبشكل أكبر.

تفاصيل عروض مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية

وتابع: «كانت بتوجيهات الدكتورة غادة جبارة، رئيسِ أكاديميةِ الفنونِ، هو إننا نفتح للجامعات إن هما يشاركوا معانا وده حصل، والسنة دي عندنا 15 عرض مسرحي داخل المسابقة الرسمية وعروض على هامش المهرجان بتوصيات من لجنة المشاهدة».

وأكد أنه تم اختيار عروض من قبل لجنة مشاهدة واعية جداً من 77 عرضا تقدم للمهرجان انطبقت الشروط على 38 عرضا دخلت لجنة مشاهدة تم اختيار 8 عروض من المتخصصين و7 عروض لغير المتخصصين وهيشارك عرضين على هامش المهرجان ليكون إجمالي العروض 17 عرضاً مسرحياً.

ورش تدريبية بمهرجان المسرح العربي بالإسكندرية

وأشار إلى وجود ورشتين؛ أولهما ورشة التمثيل للدكتور تامر القاضي، وثانيهما ورشة الكتابة للكاتب مشيل منير.

واختتم: «أتوجه بالشكرِ لكلِ من يساعدُنا دائماً لنخطُوَ بالفنِّ للأمامِ ولكلِ من يساعدُنا ولو بتشجيعٍ ودعمٍ معنويّ، وكلُّ الشكرِ والتقديرِ لمركزِ الفنونِ بمكتبةِ الإسكندريةِ وجميعِ العاملينَ بالمكتبة، والشكرُ والتقديرُ للهيئةِ العامةِ لقصورِ الثقافة برئاسةِ عمر البسيوني لاستقبالِهم عروضَ المهرجان وأيضاً كلُّ الشكرِ للبيتِ الفنيّ للمسرح مسرح ليسيه الحرية، بالإضافة إلى الهيكلِ الإداريّ لمهرجانِ المسرحِ العربيّ لمجهودِهم الكبيرِ لخروجِ هذه الدورةِ بهذه الصورة».