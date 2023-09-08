محمد عبد العظيم: الدورة الجديدة من مهرجان المسرح التجربيي مختلفة

أعرب الفنان محمد عبد العظيم عن سعادته بحضوره اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجربيي، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

اليوم.. ختام المهرجان التجريبي للمسرح

وقال محمد عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجربيي كانت مختلفة، وكانت مليئة بالعروض الجيدة، الذي استمتع برؤيتها.

عبدالعظيم: المسرح صاحب الفضل في شهرتي

وأضاف أنه دائما يحرص على حضور مهرجانات المسرح، لأنه يحب المسرح، وكان صاحب الفضل في شهرته، وتقديمه العديد.من الأدوار التى تفاعل معاها الجمهور.

وأشار إلى أنه يستعد لتصوير مسلسل جديد تحت عنوان «العودة» من بطولة الفنان شريف سلامة، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد حسن.