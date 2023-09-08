كاتب صحفي: أشرف مروان قصة مهمة ومثيرة في تاريخ نصر أكتوبر 1973

علق الكاتب الصحفي محمد أبوشامة على المحاولات الإسرائيلية لتزييف الحقائق مع اقتراب ذكرى النصر، قائلا إن خلال الفترة من نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر هي موسم التشكيك السنوي منذ انتصار الجيش المصري في 1973 وإسرائيل تعمد كل عام إلى محاولة إنتاج رواية جديدة تتناسب مع وجهة نظرها للحرب أو مفهومها لما جرى.

الكشف عن وثائق نصر أكتوبر

وأضاف «أبوشامة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه بعد مطلع التسعينيات بدأ الحديث عما يسمى بالوثائق التي يتم الإفراج عنها لتحقيقات أجريت مع مسؤولين إسرائيليين، وكان كل عدة سنوات يتم المزيد من الكشف عن الوثائق، وكل مرة تحاول أن تقدم رواية جديدة.

ولفت إلى أن أشرف مروان قصة مهمة ومثيرة في تاريخ الحرب، ومصر لعوامل كثيرة منها المخابراتي والسياسي ودبلوماسي، امتنعت كثيرا عن هذا الموضوع، لحساسيته ولأهميته لتاريخ هذه الحرب.

مصر تدافع عن أشرف مروان في كل العهود

وأوضح أن أشرف مروان كان معروفا بأنه صهر للرئيس الراحل جمال عبدالناصر ومدير مكتب الرئيس الراحل أنور السادات، وكلها أماكن مهمة في مؤسسة الرئاسة خلال هذه الفترة، ودوره مهم في خطة الخداع الاستراتيجي وتعمدت مصر ألا تفصح عن طبيعة دوره لعوامل تخصها لكن دائما ما دافعت الدولة المصرية في العهود كلها عن هذا البطل المجهول.