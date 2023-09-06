إنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية في جامعة السادات

وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة شادن معاوية محمود؛ القائم بعمل رئيس جامعه مدينة السادات، صباح اليوم، اتفاقية تعاون لإنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة السادات.

السفارة 28 من مكتبة الإسكندرية

وأوضح «زايد»، أن هذه السفارة هي رقم 28 في تاريخ إنشاء سفارات المعرفة من خلال مكتبة الاسكندرية، فقد بدأنا في كل الجامعات وليست الحكومية فقط وأيضًا في بعض المؤسسات الهامة داخل مصر.

وأشار إلى أنه يجب دعم الفكرة والاستمرار عليها، نظرًا لأنها تنقل المكتبة إلى نطاق جغرافي أوسع وأبعد، وتمكن الناس من الاستفادة بما تقدمه المكتبة من معلومات غزيرة.

ولفت «زايد» إلى أنه يرغب في نشر فكرة سفارات المعرفة في أماكن أخرى داخل مصر، ليصل إليها جمهور واسع من الشعب المصري المهتم بالثقافة، مثل المؤسسات الثقافية والفنية وقصور الثقافة وأكاديمية الفنون والمجلس الأعلى للثقافة.

جامعة السادات تشيد بدور مكتبة الإسكندرية

وقالت الدكتورة شادن معاوية محمود؛ القائم بعمل رئيس جامعه السادات، إنها سعيدة بوجودها في مكتبة الإسكندرية ذلك الصرح الثقافي والمعرفي الضخم، فمكتبة الإسكندرية كانت ولا تزال رمزًا للمعرفة والثقافة في العصر القديم والحديث على السواء وحتى يومنا هذا.

وأشارت إلى أنه امتدادًا لهذا الفكر المستنير تأتي الفكرة العبقرية لما يسمى بسفارات المعرفة والتي تتبناها مكتبة الاسكندرية الجديدة منذ عام 2014 لتكون منارة للثقافة والمعرفة في جميع ربوع مصر، فتتخطى مكتبة الإسكندرية البعد الجغرافي كونها في الإسكندرية لتصل خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وتكون عن حق منارة الثقافة والعلم لجميع المصريين.