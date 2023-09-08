عاجل.. أول تعليق من رابطة الدوري السعودي على فشل انضمام محمد صلاح لاتحاد جدة

رفض مايكل إيميليانو، المدير الرياضي برابطة الدوري السعودي، وصف سياسة الإنفاق المتبعة في الدوري السعودي أنها إهدار للمال العام، موضحًا أنهم يفعلون الشيء الصحيح بدليل ما حدث في صفقة مفاوضات اتحاد جدة لضم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وأوضح «إيميليانو» في حديثه لإذاعة «talksport» البريطانية عن صفقة محمد صلاح، أن الدوري السعودي ليس قوة تخريبية بدليل ما حدث مع «صلاح»، موضحًا أنه يعتبره ابنا له، ولاعب يقدره ويحترمه بشكل كبير ومعجب به للغاية.

وأضاف المدير الرياضي للدوري السعودي أنهم لا يستهدفون تصدر العناوين الصحفية ولفت الأنظار بل يتعلق الأمر لديهم بوضع العملية التفاوضية والقيام بالأشياء عبر الطرق الصحيحة.

وأشار «إيميليانو» إلى أنهم خاضوا وقتًا في التفاوض ولم يتوصلوا لاتفاق رغم اتباع طرق صحيحة، مؤكدًا أن الدليل عدم استخدام طرق أخرى هو بقاء «صلاح» مع ليفربول في الموسم الجديد.

وأتم المدير الرياضي للدوري السعودي أن الهدف من إتمام أي صفقة هي الوصول لاتفاق كامل ويجب أن يحصل الرضا بين الأطراف الثلاثة في الصفقة، موضحًا أنهم سعداء بما حدث في الصفقات وسيفعلون ما هو مناسب دائمًا.

وانتهت قصة محمد صلاح مع اتحاد جدة بالفشل بعد تمسك ليفربول باللاعب هذا بعد غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي ليستمر الفرعون المصري في الأنفيلد.