عاجل| «خلصت الحكاية».. الموقف النهائي لانتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن رفض نادي ليفربول الإنجليزي، بيع الدولي المصري محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًأ لموقع «ليفربول إيكو»، فإن نادي ليفربول رفض العرض الرسمي الوحيد الذي تلقاه من نادي اتحاد جدة السعودية، لبيع محمد صلاح قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وأوضح التقرير، أن عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح، من ليفربول كان الأكبر في تاريخ كرة القدم في حال إتمام الصفقة.

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