خطة ماكرة من مبابي للإطاحة بـ محمد صلاح من ليفربول.. هل ينجح؟

يبدو أن مشهد رحيل محمد صلاح عن ليفربول قادم لا محالة، في ظل تمسك اتحاد جدة بتذليل جميع العقبات، التي من شأنها تعكير صفو وصول الفرعون المصري إلى قلعة «النمور»، ليبدأ «الريدز» في وضع الخطة البديلة والبحث عن بديل «مو».

مبابي ينتظر غياب نجم ليفربول

كيليان مبابي يبحث دائمًا عن فريقًا يرفع شعار «النجم الأوحد»، لذلك وجوده في ليفربول خلال الفترة الماضية لم يرد ضمن خططه من الأساس، رغم تمسك الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز، بالحصول على خدماته ومنحه جميع صلاحيات نجوم وقادة الفريق، لكنه رفض في ظل وجود محمد صلاح.

مبابي يعجل من عملية بيع صلاح

بدأ كيليان مبابي في العودة إلى المشهد داخل ليفربول من جديد، وهو ما أشارت إليه صحيفة «ليكيب» الفرنسية الشهيرة، التي أكدت أن المهاجم الفرنسي قرر الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وإنهاء حلم ارتداء قميص ريال مدريد، خلال السنوات المقبلة، إذ يثق الفرنسي في قدرته على الانتقال إلى أي فريق من أندية الصفوة داخل القارة العجوز.

مبابي وافق على فكرة الانتقال إلى ليفربول، بعد التأكد من أن مسيرة محمد صلاح داخل قلعة أنفيلد شارفت على الانتهاء، رغم تمسك إدارة الريدز بالفرعون المصري، في الميركاتو الصيفي الجاري، لكن ارتباط اسمه بالنادي الإنجليزي، سيعجل من رحيل الجناح المصري والموافقة على عرض اتحاد جدة، الذي سينعش خزينة النادي بمقابل مادي قدره يزيد على 200 مليون يورو.

موقف مبابي في باريس سان جيرمان لايزال غامضًا حتى تلك اللحظة، في ظل تمسك المهاجم الفرنسي بعدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، من أجل الانتقال إلى ريال مدريد، لكن الغريب في الأمر أن إدارة الفريق الملكي لم تتحرك خطوة جديدة في طريق استقدام هداف كأس العالم 2022، الأمر الذي جعله ووالدته فايزة العماري وكيل أعماله، يوجهان بوصلتهما إلى الدوري الإنجليزي، والاستماع إلى المفاوضات المعلقة على مدار الأشهر الماضية.

يورجن كلوب مدرب ليفربول أثنى في أكثر من مناسبة، على العروض التي يقدمها كيليان مبابي سواء مع منتخب بلاده أو باريس سان جيرمان، إذ يرى أنه القطعة الناقصة في هجوم ليفربول من أجل زيادة الشراسة التهديفية للفريق الأحمر.