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فيديو متداول يرصد انهيارات في عدد من المباني بالمغرب بسبب الزلزال

كتب:

أحمد شوقي
02:11 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
زلزال المغرب

زلزال المغرب

قال مراسل سكاي نيوز وشهود عيان، إن هناك انهيارات لعدد من المباني بالمدن العتيقة في المغرب، جراء الزلزال الذي وقع قبل قليل، وبلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات زعموا انها لانهيار أحد المنازل بسبب الزلزال

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أفاد بأن الزلزال وقع 10 كيلومترًا من سطح الأرض وشعر به عدد من المدن المغربية، الرباط والقنيطرة ومكناس والدار البيضاء، والمحمدية وسلا وبني ملال وكلميم وغيرها من المدن.

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