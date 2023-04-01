مركز الزلزال السوري: تسجيل 6 هزات أرضية بقوة لم تتجاوز 4.4 درجة

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل 6 هزات أرضية شدتها أقل من 4.4 درجة على مقياس ريختر، منذ أمس وحتى الثامنة صباحاً، في المناطق الشمالية الغربية للاذقية وحلب وفي لواء إسكندرون.

سوريا تسير باتجاه العودة لما قبل 6 فبراير الماضي

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت - أن الوضع الزلزالي في سوريا يسير باتجاه العودة لما قبل 6 فبراير الماضي.

يشار إلى أنه في 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وخلَّف دمارا هائلا إثر سقوط آلاف المباني.