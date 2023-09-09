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مركز رصد الزلازل الأوروبي: 6 دول تأثرت من زلزال المغرب.. بينها دول عربية

كتب:

أحمد عادل موسى
03:22 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
مبانٍ تأثرت بالزلزال

مبانٍ تأثرت بالزلزال

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر المغرب، ووقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، بحسب ما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشف المركز، عن تأثر بعض الدول والمناطق بالزلزال، وهي «مضيق جبل طارق، موريتانيا، البرتغال، إسبانيا، الصحراء الغربية، الجزائر». 

وشعر بالزلزال سكان العديد من المدن المغربية «الرباط والقنيطرة ومكناس والدار البيضاء، والمحمدية وسلا وبني ملال وكلميم وغيرها من المدن» واستمرت الهزة لمدة 30 ثانية، مما جعل المواطنين يفرون خارج منازلهم، خوفا من حدوث هزات ارتدادية.

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