عاجل.. فيديو متداول يرصد لحظة وقوع زلزال المغرب وصراخ وهلع المواطنين

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، دولة المغرب، منذ قليل، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، لفرار المواطنين من منازلهم، ومخاوف من وجود هزات ارتدادية، كما حدث في زلزال سوريا وتركيا المدمر.

وذكر مركز رصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وشعر به سكان المدن الغربية (الرباط والقنيطرة ومكنلس والدار البيضاء والمحمدية وسلا وبني ملال وكلميم والعديد من المدن الأخرى) ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.