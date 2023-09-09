مركز الرصد الأوروبي: زلزال المغرب استمر لأزيد من 30 ثانية وسبب هلع السكان

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، منذ قليل، أن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب المغرب، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال وقع 10 كيلومترًا من سطح الأرض وشعر به عدد من المدن المغربية، الرباط والقنيطرة ومكناس والدار البيضاء، والمحمدية وسلا وبني ملال وكلميم وغيرها من المدن.

المواطنون يشعرون بالزلزال

واستشعر المواطنون الهزة التي دامت لأزيد من 30 ثانية، واندفعوا إلى خارج البيوت ليتأكدوا من الواقعة.

كما بدأ المواطنون بالفرار خارج المنازل مخافة من وجود هزات ارتدادية أخرى.