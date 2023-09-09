شاهد عيان يكشف لـ«الوطن» اللحظات الأولى لزلزال المغرب: الأهالي فروا من منازلهم

قلق شديد عاشه سكان المغرب منذ قليل، نتيجة تعرضهم لزلزال بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، ما جعل بعض الأهالي يفرون من منازلهم خوفا من هزات ارتدادية، خاصة وأن هناك انهيارات لعدد من المباني بالمدن العتيقة في المغرب، جراء الزلزال، وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

تفاصيل اللحظات الأولى لزلزال المغرب

وكشف محمد بودين، شاهد عيان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن التطورات الأخيرة لحدوث زلزال المغرب، موضحا أن جميع أهالي مدينة الرباط تركوا المنازل بمجرد الشعور بالهزة الأرضية، التي جاءت على نطاق واسع: «الناس كلها تركت المنازل هنا بمجرد ما شعروا بالهزة وتابعنا من المواقع الجيوفيزيائية قوة الهزة».

وتابع شاهد العيان، بأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو مادية، ولكن السكان شعروا بتلك الهزة الأرضية بشكل واضح، والوضع حتى هذه اللحظة مستقر في مدينة الرباط: «الوضع في الرباط حاليا مستقر بعد لما الهزة الأرضية راحت وطالبين من الله السلامة لجميع الأهالي»، مشيرا إلى أنه لم تصدر حتى هذه اللحظة أي إجراءات وقائية من الدولة.

مدن مغربية شعرت بالزلزال

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أفاد بأن الزلزال وقع 10 كيلومترًا من سطح الأرض وشعر به عدد من المدن المغربية، الرباط والقنيطرة ومكناس والدار البيضاء، والمحمدية وسلا وبني ملال وكلميم وغيرها من المدن.

وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت لأزيد من 30 ثانية، وخرج معظمهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات للهزات الأولى.