رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مغربي يوثق لحظة وقوع الزلزال بفيديو يظهر اهتزاز منزل بشكل مخيف

كتب:

أحمد عادل موسى
03:42 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
زلزال «أرشيفية»

زلزال «أرشيفية»

وثق أحد المواطنين بالمغرب، لحظة وقوع الزلزال، الذي وقع في الساعات الأولى من اليوم السبت.

ونشر المواطن المغربي، فيديو على موقع «تويتر»، يظهر فيه هلع المواطنين من أمام حمام سباحة، وهروبهم من المنطقة.

 

وأظهرت كاميرات مراقبة أخرى، لحظة وقوع الزلزال، إذ يظهر المبنى وهو يهتز بشكل كامل بصوت مخيف ومرعب.

 

الزلزال يستمر 30 ثانية

وذكرت صحف إعلام مغربية، أن الزلزال استمر لمدة 30 ثانية وشعر بيه العديد من سكان المدينة، مما دفعهم إلى الخروج خارج من منازلهم خوفًا من الهزات الارتدادية التي تتبع الزلزال.

اقرأ المزيد:

«سكاي نيوز»: زلزال المغرب وقع الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة

عاجل.. فيديو متداول يرصد لحظة وقوع زلزال المغرب وصراخ وهلع المواطنين

مركز الرصد الأوروبي: زلزال المغرب استمر لأزيد من 30 ثانية وسبب هلع السكان

عاجل.. زلزال بقوة 7 ريختر يضرب المغرب.. شعر به السكان
بقلم أحمد عادل موسى