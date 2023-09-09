مغربي يوثق لحظة وقوع الزلزال بفيديو يظهر اهتزاز منزل بشكل مخيف

وثق أحد المواطنين بالمغرب، لحظة وقوع الزلزال، الذي وقع في الساعات الأولى من اليوم السبت.

ونشر المواطن المغربي، فيديو على موقع «تويتر»، يظهر فيه هلع المواطنين من أمام حمام سباحة، وهروبهم من المنطقة.

وأظهرت كاميرات مراقبة أخرى، لحظة وقوع الزلزال، إذ يظهر المبنى وهو يهتز بشكل كامل بصوت مخيف ومرعب.

الزلزال يستمر 30 ثانية

وذكرت صحف إعلام مغربية، أن الزلزال استمر لمدة 30 ثانية وشعر بيه العديد من سكان المدينة، مما دفعهم إلى الخروج خارج من منازلهم خوفًا من الهزات الارتدادية التي تتبع الزلزال.