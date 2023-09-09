مغربي يوثق لحظة وقوع الزلزال بفيديو يظهر اهتزاز منزل بشكل مخيف
كتب:
أحمد عادل موسى
03:42 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
زلزال «أرشيفية»
وثق أحد المواطنين بالمغرب، لحظة وقوع الزلزال، الذي وقع في الساعات الأولى من اليوم السبت.
ونشر المواطن المغربي، فيديو على موقع «تويتر»، يظهر فيه هلع المواطنين من أمام حمام سباحة، وهروبهم من المنطقة.
مشاهد اخرى لزلزال في #المغرب— اوبزيرفر (@B667i) September 8, 2023
pic.twitter.com/lmqGoCesxy
وأظهرت كاميرات مراقبة أخرى، لحظة وقوع الزلزال، إذ يظهر المبنى وهو يهتز بشكل كامل بصوت مخيف ومرعب.
الصوت رعب ????— ???????????????????????????????? (@optimistic2025) September 8, 2023
اللهم احفظ أهل #المغرب من كل شر
#زلزال_المغرب #زلزال_مراكش pic.twitter.com/BRq34Fbqx2
الزلزال يستمر 30 ثانية
وذكرت صحف إعلام مغربية، أن الزلزال استمر لمدة 30 ثانية وشعر بيه العديد من سكان المدينة، مما دفعهم إلى الخروج خارج من منازلهم خوفًا من الهزات الارتدادية التي تتبع الزلزال.