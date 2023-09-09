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«سكاي نيوز»: ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 30 قتيلا

كتب:

أحمد عادل موسى
04:37 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
زلزال المغرب

زلزال المغرب

أعلنت السلطات المغربية، اليوم السبت، أن زلزال المغرب البالغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل 30 شخصا بأنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الوضع صعب في جنوب مراكش، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية. 

انهيار المنازل جراء الزلزال 

وتوفي الأشخاص نتيجة انهيار منازلهم، جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، وبدأت عمليات التدخل السريع بالتدخل لإنقاذ المواطنين في إقليم ورزازت جراء الزلزال.

وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت لمدة تقارب 30 ثانية، مما دفع العديد منهم للخروج إلى الشوارع خوفًا من حدوث هزات ارتدادية تعقب الهزات الأولى.

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بقلم أحمد عادل موسى