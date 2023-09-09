بعد زلزال المغرب.. «المرصد الأورومتوسطي» يحذر السكان من العودة لمنازلهم

حذر مرصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في دولة المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال، الذي بلغت شدته 7 درجات، على عمق 10 كيلو مترات.

ووقع الزلزال على بعد 77 كم جنوب غربي مراكش و60 كم غربي منتجع أوكايمدن بالمغرب.

زلزال المغرب

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في تغريدة على موقع «تويتر»، إلى احتمالية حدوث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة.

وناشد المرصد المواطنين في المغرب، بضرورة الابتعاد عن المناطق المتضررة من أجل الحفاظ على أرواحهم، مضيفا «كن حذرًا واتبع تعليمات السلطات الوطنية».

ضحايا زلزال المغرب

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مبانٍ متصدعة ودمار واسع عقب الزلزال.

ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بعد، وفق وكالة «سبوتنك».