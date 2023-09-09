مغربي يطلق نداء استغاثة لإنقاذ مواطنين من تحت أنقاض الزلزال.. (فيديو)

أطلق مواطن مغربي، من سكان منطقة مولاي إبراهيم بالمغرب، نداء استغاثة لإنقاذ المواطنين من تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب المغرب اليوم، وذلك من خلال فيديو نشره على موقع «تويتر».

6 دول مجاورة شعرت بالزلزال

ووفقًا لتقرير المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، شعر العديد من سكان المدن المغربية بالزلزال لمدة 30 ثانية، مما دفعهم للخروج من منازلهم خوفًا من وقوع هزات ارتدادية مماثلة لتلك التي حدثت في زلزال سوريا وتركيا المدمر.