مغربي يطلق نداء استغاثة لإنقاذ مواطنين من تحت أنقاض الزلزال.. (فيديو)
كتب:
أحمد عادل موسى
04:40 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
تصدع المنازل في زلزال المغرب
أطلق مواطن مغربي، من سكان منطقة مولاي إبراهيم بالمغرب، نداء استغاثة لإنقاذ المواطنين من تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب المغرب اليوم، وذلك من خلال فيديو نشره على موقع «تويتر».
— ???????????????????????????????? (@optimistic2025) September 9, 2023
فديو نداء استغاثه عاجله من داخل #المغرب لإنقاذ من يُمكن انقاذه #زلزال_المغرب #Morocco
pic.twitter.com/fhmhGoVJ1X
6 دول مجاورة شعرت بالزلزال
ووفقًا لتقرير المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، شعر العديد من سكان المدن المغربية بالزلزال لمدة 30 ثانية، مما دفعهم للخروج من منازلهم خوفًا من وقوع هزات ارتدادية مماثلة لتلك التي حدثت في زلزال سوريا وتركيا المدمر.