شيخ الأزهر والمفتي يعزيان المغرب في ضحايا الزلزال

تقدَّم الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والشعب المغربي، في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن، وأسفر عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين.

تضامن شيخ الأزهر مع المغرب

وأعرب الأزهر الشريف عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية في مصابها الجلل، وتعاطفه مع أهالي الضحايا والمصابين، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما تضرع شيخ الأزهر إلى المولى عز وجل أن تتجاوز المملكة المغربية آثار هذه الكارثة، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية من شرور الكوارث والزلازل، وأن يُنزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء.

مفتي الجمهورية يعزي المغرب

كما توجَّه الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بخالص العزاء إلى المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، في ضحايا الزلزال المدمِّر الذي ضرب مناطق من المملكة مساء أمس مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، فضلًا عن تدمير المباني السكنية والمنشآت.

وعبَّر مفتي الجمهورية في بيان له اليوم عن تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يرحم الضحايا وينزلهم منازل الأبرار، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء التام والعاجل.

كما توجَّه المفتي بخالص الدعاء أن يحفظ الله أوطاننا والعالم أجمع من كل شرِّ وكرب.