«لو موبايلك بيهنج هيرجع كأنه جديد».. خطوات تنظيف الهاتف من الفيروسات

في كثير من الأحيان، يعاني مستخدمو الهواتف المحمولة من وجود فيروسات على الهاتف الخاص بهم، الأمر الذي يؤدي إلى عمل الهاتف بجودة أقل من جودته العادية، كما أنه قد يعرض البيانات الخاصة بالمستخدم إلى خطر السرقة أو الاختراق.

ويهتم الكثير من مستخدمي الهواتف المحمولة بتحميل البرامج التي تساعد على تنظيف الفيروسات، ولكن في كثير من الأحيان تكون تلك البرامج غير كافية للقضاء على تلك الفيروسات، ويقول مهندس الاتصالات عمر محمد لـ«الوطن» إن هناك طريقة مضمونة لتنظيف الهاتف من الفيروسات، التي تجعله يعمل بكامل طاقته.

خطوات تنظيف الهاتف من الفيروسات

تعد خاصية ضبط المصنع الموجودة في إعدادات الهاتف من أبرز طرق التخلص من الفيروسات الموجودة على الهاتف، وتتمثل خطواتها في الآتي:

- في البداية يجب أن يقوم المستخدم بنقل جميع البيانات الخاصة به والتي يرغب في الاحتفاظ بها، ثم يقوم بالدخول على إعدادت الهاتف أو Settings.

- وبعدها يختار المستخدم ضبط نظام الموبايل أو System.

- وتظهر أمام المستخدم قائمة بالخدمات التي يمكن إجراءها، ليتم اختيار «إعادة تعيين» أو Reset.

- وفي حالة إذا كان المستخدم يرغب في إعادة تعيين جميع الإعدادات الخاصة بالموبايل دون مسح الملفات والصور والبيانات الخاصة بالمستخدم، يتم اختيار إعادة تعيين الإعدادات أو reset all Settings.

- وإذا كان المستخدم يرغب في إعادة تعيين الإعدادات الخاصة ببيانات الهاتف أو الواي فاي، يتم اختيار إعادة تعيين إعدادات الشبكة أو Network Settings reset.

- وفي حالة الرغبة في تنظيف جميع البيانات الموجوده به، ومسح كل شيئ به حتى يتم التخلص من الفيروسات، يقوم المستخدم باختيار إعادة ضبط المصنع أو Factory Data reset.