«المرور»: ضبط 12 ألف مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة
كتب:
منتصر سليمان
12:02 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
صورة أرشيفية
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون واللوائح على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
ضبط 101377 مخالفة مرورية
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 101377 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 28366 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1286 مخالفة السير بدون تراخيص.
كما ضبطت الحملات 9 مخالفات موقف عشوائي، و12266 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و20 مخالفة شروط التراخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.