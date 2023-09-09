رغم إلغاء الحفل.. نجوى كرم تظهر على خشبة مسرح «تيميتار» لتوجه رسالة لجمهور المغرب

حرصت الفنانة نجوى كرم على توجيه رسالة للجمهورها، توضح فيها أسباب إلغاء حفلها الذي كان مقررا إقامته في المغرب، ضمن فاعليات مهرجان تيميتار.

زلزال المغرب يتسبب فى إلغاء حفل نجوى كرم

وقالت الفنانة نجوى كرم إن حفلها الغنائي جرى إلغاؤه بعد التنسيق والتشاور مع الشركة المنظمة، حرصا على سلامة الجميع، مؤكدة أنها اختارت أن تخبر جمهورها بالأمر بنفسها.

وظهرت نجوى كرم على خشبة مسرح الحفل الذي كان يفترض أن يبدأ فى نفس التوقيت الذي ضرب فيه زلزال شديد دولة المغرب، فجر اليوم السبت.

وقالت للجمهور: « كنت جاية علشان أقدم فرحة بتطول قلوب الكل ببلدى التانى المغرب، ولكن بسبب الظرف اللى صار أنا عايزة أتأسف، جالنا تعليمات حفاظا على أمننا كلنا.. هنوقف الحفل».

لحظة صعود نجوى كرم المسرح واعتذارها عن احياء الحفل بسبب الزلزال الذي ضرب المدينة !#نجوى_كرم_في_المغرب #زلزال_المغرب pic.twitter.com/rAPlmMidPK — ???????????????????? ???????????????????? (@NajwaMediaa) September 9, 2023

يذكر أن دولة المغرب تعرضت فجر اليوم السبت لزلزال بقوة 7 ريختر، وتسبب فى وقوع عدد كبير من الضحايا تخطى الـ 600 حالة وفاة، إضافة لإصابة ما يزيد عن 300 شخص.