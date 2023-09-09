المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب: لم نرصد زلزالا بهذا العنف منذ قرون

علق ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، على زلزال المغرب المدمر معتبرًا أنَّها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب.

الهزات الارتدادية للزلزال كانت أقل قوة

وأشار «جابور»، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أنَّ الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب فجر السبت إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان، مؤكّدًا أنَّ الهزة التي حدد مركزها بجماعة إيجيل التي تقع 80 كيلومتر جنوب غرب مدينة مراكش، تمّ استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلومتر.

وأكّد أنَّ الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات، مشيرًا إلى أنَّ الهزات الارتدادية تكون عموما أقل قوة من الهزة الرئيسية.

قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر

وكشف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط تفاصيل الزلزال، لافتًا إلى أنَّ قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

ولقي 296 شخصًا مصرعهم وأُصيب 153 جراء زلزال قوي ضرب المغرب فجر اليوم السبت متسببا بأضرار جسيمة ومثيرًا للذعر في مدينة مراكش ومدن أخرى ما نشرت «العربية» عن مصادر مغربية رسمية.