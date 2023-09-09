«مصر أكتوبر» عن مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين: ثقل سياسي واقتصادي

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة العشرين التي تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي، موضحة أن القمة تأتي في وقت شديد الحساسية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تجتاح كافة دول العالم.

عمق العلاقات المصرية الهندية

وأضافت مديح، في بيان لها، أن حرص رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، على مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيودلهي، يعكس عمق العلاقات المصرية الهندية والتي شهدت تطورا غير مسبوق خلال السنوات الماضية في كافة المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية، لافتة أن حرص دول مجموعة العشرين على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة، يعكس ثقة الاقتصاديات الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على استكمال خطط النمو والنهوض في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مشاركة الدولة المصرية في قمة العشرين

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن مشاركة الدولة المصرية في قمة العشرين، يعتبر ثقلا سياسيا واقتصاديا كبيرا كما أنه يؤكد ثقة المجموعة في قوة الاقتصاد المصري، كما أن دول مجموعة العشرين يعرفون جيدا أهمية مشاركة الدول الإفريقية في مثل هذ المشاورات، مضيفة: «يمكن القمة أن تسهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى وتعزز من قيمة عمل المزيد من الاتفاقيات التجارية بين دول المجموعة بنا يساهم في التخفيف من حدة الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية».

كلمة الرئيس السيسي

وأوضحت مديح، أن كلمة الرئيس السيسي تتضمن خلال قمة العشرين الحديث عن القضايا والموضوعات التي تهم الدول الأفريقية والتي من بينها تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي وذلك على نحو متكافئ، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم الدعم الفعال للدول النامية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في ظل الأزمات المتلاحقة.