وكيل الأزهر: الإرهاب الإلكتروني خطير ويأخذ الشباب نحو أفكار ضلالية

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، إنَّ مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ 34 الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت عنوان: «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة»، يجمع في عنوانه بين واجبات مجتمعية وضوابط ضرورية.

الفضاء الإلكتروني

وأوضح «الضويني»، خلال كلمته بالمؤتمر نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أنَّ المؤتمر يعني بالواجبات المجتمعية المستجدات المتسارعة، ومنها هذا الفضاءُ الإلكتروني الَّذي أصبح أداةً فاعلة في أيدي الأُممِ لتعظيمِ الثروةِ وتمكين السلطة وتحقيقِ المجد وصيانة الهوية.

وتابع: «مع إقرارنا بأن الفضاء الإلكتروني يحمل من الإمكانيات ما يساعد المؤسسات والحكومات والمجتمعاتِ على تحقيقِ أهدافِها فإن من تمام الوعيِ إدراك ما يحمله هذا الفضاء من تحديات وتهديدات توجب علينا حمايةِ فكرِنا وثقافتِنا وقيمِنا من محاولاتِ الاختطاف أو التشويه من قبل أفكار مغلوطة ومشروعات منحرفة تبث سمومها عبر هذا الفضاءِ الإلكتروني».

تحول الفضاءَ الإلكتروني إلى نقمة إذا أُسيءَ استخدامه

وحذر من تحول الفضاءَ الإلكتروني إلى نقمة إذا أُسيءَ استخدامه، لافتا إلى أن الإرهاب الإلكتروني ليس ببعيد كما أنه نوع خطير يصعب تعقب فاعله ومنشئه ومروجه، وخاصة حين يعمل على نشرِ الشائعاتِ وتحريفِ المفاهيم، وبث الأكاذيب والأباطيل والشبهات الَّتي تشوه جمال الإسلام، وتأخذ الشباب بعيدا عن سعتِه إلى ضيقِ فهم وأحادية فكر وضلالِ رأي.

ووجه مجموعة من الرسائل منها،أن الشعوب الواعيةَ هي التي لا تضعُ رأسها في الرمال خوفا، بل هي الَّتي تقتحم المستقبلَ بمنهجية مدروسة، متابعا أنَّ ما تتيحه الرّقمنة من إمكانياتٍ فرصة حقيقية لإعادة النظر في كثيرٍ من الأنشطةِ وحُسنِ استثمار الموارد واتخاذ القراراتِ الصائبة.